Россияне пытаются поссорить украинцев между собой: как именно и при чем здесь музыка
Враг за время полномасштабной войны придумывает все больше уловок, чтобы уничтожить украинцев. Как физически, так и нравственно. Сейчас россияне хотят поссорить украинцев между собой.
Центр стратегических коммуникаций сообщает, что на этот раз оккупанты разжигают ненависть к жителям Львовской области.
РФ хочет поссорить украинцев
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в соцсети TikTok набирает популярность хештег "Фортеця Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут".
"Львовян обвиняют в том, что они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность. В некоторых саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту", — говорится в сообщении центра.
Таким примитивным способом РФ хочет посеять ненависть внутри Украины, настраивает жителей разных регионов друг против друга.
Напомним, в столице правоохранители поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 фейковых новостей о войне в Украине.
По данным следствия, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать ВСУ.