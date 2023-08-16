Россияне пытаются поссорить украинцев между собой: как именно и при чем здесь музыка

У соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів". Фото ілюстративне: Google

Враг за время полномасштабной войны придумывает все больше уловок, чтобы уничтожить украинцев. Как физически, так и нравственно. Сейчас россияне хотят поссорить украинцев между собой.

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что на этот раз оккупанты разжигают ненависть к жителям Львовской области.

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В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в соцсети TikTok набирает популярность хештег "Фортеця Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы "Антитіла" "Фортеця Бахмут".

"Львовян обвиняют в том, что они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность. В некоторых саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту", — говорится в сообщении центра.

Таким примитивным способом РФ хочет посеять ненависть внутри Украины, настраивает жителей разных регионов друг против друга.

Напомним, в столице правоохранители поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 фейковых новостей о войне в Украине.

По данным следствия, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать ВСУ.