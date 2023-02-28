Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай
Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву на Сватівському напрямку. Загарбники використали важку техніку, але попри це Сили оборони України втримали свої позиції.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".
-
Потрапив в пастку: одеські рятувальники врятували чотирилапого
-
У Китаї пропонують заморожувати яйцеклітини для самотніх жінок
-
Формула-1 співпрацюватиме з легендарним клубом АПЛ: деталі
-
Пропаганда на смерті: ексдружина П'єра Нарциса везе його голограму до окупованого Луганську
-
На хабарі спіймали командира одного із підрозділів батальйону ТрО
-
Місцями мокрий сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду першого дня весни
-
Командувачі Повітряних сил США та України обговорили можливу передачу літаків F-16
-
Мобілізація 2023: як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби
-
Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів
-
Призначено нового головного тренера збірної України: це не Ребров
Спроба прориву
За словами Сергія Гайдая, російські окупаційні підрозділи намагалися прорвати лінію української оборони на Сватівському напрямку.
Очільник Луганської ОВА зазначив, що в районі Куземівки та Новоселівського росіяни використали важку техніку.
Але Сили оборони України відбили усі спроби штурму з боку російських військ.
Масовані атаки
Гайдай зауважив, що росіяни кинули на цей напрямок великі сили, іноді під час однієї атаки окупанти використовують до трьох рот піхоти.
Але, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації, ситуація на Луганщині в цілому залишається стабільною.
Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що на території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.
Фото: Міноборони