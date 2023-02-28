Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай arrow

​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

28 лютого 2023 13:24
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Українські захисники відбили всі атаки окупантів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву на Сватівському напрямку. Загарбники використали важку техніку, але попри це Сили оборони України втримали свої позиції.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Читайте також:

Спроба прориву

За словами Сергія Гайдая, російські окупаційні підрозділи намагалися прорвати лінію української оборони на Сватівському напрямку.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що в районі Куземівки та Новоселівського росіяни використали важку техніку.

Але Сили оборони України відбили усі спроби штурму з боку російських військ.

Масовані атаки

Гайдай зауважив, що росіяни кинули на цей напрямок великі сили, іноді під час однієї атаки окупанти використовують до трьох рот піхоти.

Але, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації, ситуація на Луганщині в цілому залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що на території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.

Фото: Міноборони

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:30 У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус

14:28 Потрапив в пастку: одеські рятувальники врятували чотирилапого

14:26 У Китаї пропонують заморожувати яйцеклітини для самотніх жінок

14:23 Формула-1 співпрацюватиме з легендарним клубом АПЛ: деталі

14:22 Пропаганда на смерті: ексдружина П'єра Нарциса везе його голограму до окупованого Луганську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:21 На хабарі спіймали командира одного із підрозділів батальйону ТрО

14:03 Місцями мокрий сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду першого дня весни

14:02 Командувачі Повітряних сил США та України обговорили можливу передачу літаків F-16

13:55 Мобілізація 2023: як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби

Новина з фото

13:52 ​​​​​​​Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Ексклюзив

12:22 Тімур Мірошниченко розповів, скільки хоче мати дітей

Новина з відео

11:10 ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару, — Кім

Новина з відео

10:41 Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:05 Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Актуальне по темі

None 28 Лютий 14:28

У мережі показали блискучу роботу артилеристів у Бахмуті: фото

None 28 Лютий 11:33

​​​​​​​Росіяни визнали, що не збираються відбудовувати Маріуполь, — Андрющенко

None 28 Лютий 10:40

Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

None 28 Лютий 10:44

​​​​​​​Вибух на аеродромі "Мачулищі": британська розвідка дізналася, скільки ще літаків А-50 має росія

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB