​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

Українські захисники відбили всі атаки окупантів

Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву на Сватівському напрямку. Загарбники використали важку техніку, але попри це Сили оборони України втримали свої позиції.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Спроба прориву

За словами Сергія Гайдая, російські окупаційні підрозділи намагалися прорвати лінію української оборони на Сватівському напрямку.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що в районі Куземівки та Новоселівського росіяни використали важку техніку.

Але Сили оборони України відбили усі спроби штурму з боку російських військ.

Масовані атаки

Гайдай зауважив, що росіяни кинули на цей напрямок великі сили, іноді під час однієї атаки окупанти використовують до трьох рот піхоти.

Але, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації, ситуація на Луганщині в цілому залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що на території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.

Фото: Міноборони