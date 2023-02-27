​​​​​​​Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів

Росіяни наступають часто, але невеликими підрозділами

На території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.

Про це в ефірі емігрантського білоруського телеканалу "Белсат" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ескалація на Луганщині

За словами Сергія Гайдая, зараз можна говорити про ескалацію в регіоні на трьох основних напрямках.

По-перше, це ділянка фронту в районі Білогорівки. Крім того, йдеться про напрямок Сватове-Куп’янськ і, звісно ж, біля Кремінної.

Ця активізація російських військ розпочалася на території окупованої Луганської області ще кілька тижнів тому.

Чи буде новий великий наступ у Луганській області

Відповідаючи на питання про можливість очікуваного великого наступу росіян на Луганщині, Гайдай зазначив, що класичної повномасштабної атаки з великою кількістю особового складу і техніки, найімовірніше, не варто очікувати.

Тактика росіян зараз, за словами голови Луганської ОВА, змінилася.

Вони намагаються атакувати часто, але маленькими групками. Тобто йде певне зондування позицій Сил оборони України, намагання знайти слабкі місця в українській обороні.

Нагадаємо, Гайдай 25 лютого зазначав, що російські окупаційні війська продовжують наступати на Сватівському та Кремінському напрямку. Однак будь-які дії ворога залишаються безуспішними.