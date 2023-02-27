Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів
На території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.
Про це в ефірі емігрантського білоруського телеканалу "Белсат" повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Ескалація на Луганщині
За словами Сергія Гайдая, зараз можна говорити про ескалацію в регіоні на трьох основних напрямках.
По-перше, це ділянка фронту в районі Білогорівки. Крім того, йдеться про напрямок Сватове-Куп’янськ і, звісно ж, біля Кремінної.
Ця активізація російських військ розпочалася на території окупованої Луганської області ще кілька тижнів тому.
Чи буде новий великий наступ у Луганській області
Відповідаючи на питання про можливість очікуваного великого наступу росіян на Луганщині, Гайдай зазначив, що класичної повномасштабної атаки з великою кількістю особового складу і техніки, найімовірніше, не варто очікувати.
Тактика росіян зараз, за словами голови Луганської ОВА, змінилася.
Вони намагаються атакувати часто, але маленькими групками. Тобто йде певне зондування позицій Сил оборони України, намагання знайти слабкі місця в українській обороні.
Нагадаємо, Гайдай 25 лютого зазначав, що російські окупаційні війська продовжують наступати на Сватівському та Кремінському напрямку. Однак будь-які дії ворога залишаються безуспішними.