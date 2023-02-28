Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Украинские защитники отразили все атаки окупантов

Российские оккупационные войска предприняли попытку прорыва на Сватовском направлении. Захватчики использовали тяжелую технику, но, несмотря на это, Силы обороны Украины удержали свои позиции.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Попытка прорыва

По словам Сергея Гайдая, российские оккупационные подразделения пытались прорвать линию украинской обороны на Сватовском направлении.

Глава Луганской ОВА отметил, что в районе Куземовки и Новоселовского россияне использовали тяжелую технику.

Но Силы обороны Украины отразили все попытки штурма со стороны российских войск.

Массированные атаки

Гайдай отметил, что россияне бросили на это направление большие силы, иногда во время одной атаки оккупанты используют до трех рот пехоты.

Но, отметил глава Луганской областной военной администрации, ситуация в Луганской области в целом остается стабильной.

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что на территории Луганской области эскалация боевых действий началась несколько недель назад и продолжается по трем направлениям. Но полномасштабного наступления пока не стоит ожидать, россияне сменили тактику в пользу многочисленных атак малыми силами.

Фото: Минобороны