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Росіяни наступають одразу на кількох напрямках, — Маляр

10 квітня 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни наступають одразу на кількох напрямках, — Маляр
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Гордон
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові продовжують наступ на сході України, охоплюючи чотири напрями: Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Запеклі бої відбуваються практично скрізь, особливо на Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Хоча на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росія не може досягти поставленої мети, бої там все ж таки "дуже гарячі".

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що рф застосовує десантно-штурмові загони та спецназівців, оскільки підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли.

Ворог використовує тактику випаленої землі, знищуючи все на своєму шляху. Вона зазначила, що окупанти поводяться "звірськи" і навіть обстрілюють транспорт, що рухається у бік Бахмута або з нього.

Заступник міністра оборони також зазначила, що росія збільшила кількість артилерійського вогню Бахмутом і продовжує активно використовувати авіацію. Маляр наголосила, що бої продовжуються і на приміських територіях.

Нагадаємо, що представник Нацгвардії України Руслан Музичук розповів про найскладніші ділянки на фронті для Сил оборони. За його словами, нині Лиманський, Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки є найбільш небезпечними зонами на фронті.

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