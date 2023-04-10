Росіяни наступають одразу на кількох напрямках, — Маляр
Російські військові продовжують наступ на сході України, охоплюючи чотири напрями: Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
Росія настає
Запеклі бої відбуваються практично скрізь, особливо на Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Хоча на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росія не може досягти поставленої мети, бої там все ж таки "дуже гарячі".
Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що рф застосовує десантно-штурмові загони та спецназівців, оскільки підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли.
Ворог використовує тактику випаленої землі, знищуючи все на своєму шляху. Вона зазначила, що окупанти поводяться "звірськи" і навіть обстрілюють транспорт, що рухається у бік Бахмута або з нього.
Заступник міністра оборони також зазначила, що росія збільшила кількість артилерійського вогню Бахмутом і продовжує активно використовувати авіацію. Маляр наголосила, що бої продовжуються і на приміських територіях.
Нагадаємо, що представник Нацгвардії України Руслан Музичук розповів про найскладніші ділянки на фронті для Сил оборони. За його словами, нині Лиманський, Авдіївський, Бахмутський та Мар'їнський напрямки є найбільш небезпечними зонами на фронті.