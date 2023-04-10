Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, — Маляр arrow

Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, — Маляр

10 апреля 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Гордон
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные продолжают наступление на востоке Украины, охватывая четыре направления: Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское. 

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте также:

Россия наступает

Ожесточенные бои происходят практически везде, особенно на Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях. Хотя на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россия не может достичь поставленных целей, бои там все же "очень горячие".

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что рф применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев, так как подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли. 

Враг использует тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути. Она отметила, что оккупанты ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, двигающийся в сторону Бахмута или из него.

Заместитель министра обороны также отметила, что рф увеличила количество артиллерийского огня по Бахмуту и продолжает активно использовать авиацию. Маляр подчеркнула, что бои продолжаются и на пригородных территориях.

Напомним, что представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал  о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB