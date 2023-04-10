Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Гордон

Российские военные продолжают наступление на востоке Украины, охватывая четыре направления: Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Ожесточенные бои происходят практически везде, особенно на Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях. Хотя на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россия не может достичь поставленных целей, бои там все же "очень горячие".

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что рф применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев, так как подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли.

Враг использует тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути. Она отметила, что оккупанты ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, двигающийся в сторону Бахмута или из него.

Заместитель министра обороны также отметила, что рф увеличила количество артиллерийского огня по Бахмуту и продолжает активно использовать авиацию. Маляр подчеркнула, что бои продолжаются и на пригородных территориях.

Напомним, что представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, рассказал о наиболее сложных участках на фронте для Сил обороны. По его словам, в настоящее время Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления являются наиболее опасными зонами на фронте.