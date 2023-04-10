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Росіяни не можуть знайти зрадників для окупаційних "адміністрацій": привозять людей з рф

10 квітня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупаційна "адміністрація" Запорізької області / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські загарбники не можуть набрати достатньої кількості людей у "адміністрації" на окупованих територіях. Через це окупанти змушені привозити до України громадян росії у відрядження.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Відрядження в окупацію

У Центрі національного спротиву заявили, що більшість керівних посад у окупаційних "адміністраціях" майже відразу зайняли росіяни.

На нижчі посади ж намагалися завербувати місцевих жителів. Але мешканці окупованих територій у переважній більшості відмовляються співпрацювати із росіянами.

Тому окупанти змушені привозити в українські регіони громадян росії. Росіяни приїжджають на окуповані українські території у форматі відряджень, тобто на тимчасовій основі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодару Запорізької області, де було помічено нову катівню.

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