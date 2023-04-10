Россияне не могут найти предателей для оккупационных "администраций": привозят людей из рф

Оккупационная "администрация" Запорожской области / Фото: росСМИ

Российские захватчики не могут набрать достаточное количество людей в "администрации" на оккупированных территориях. Поэтому оккупанты вынуждены привозить в Украину граждан россии в командировку.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

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Оккупанты на захваченных территориях Украины столкнулись с настоящим кадровым голодом.

Специалисты среднего звена отказываются работать с российскими захватчиками.

Командировка в оккупацию

В Центре национального сопротивления заявили, что большинство руководящих должностей в оккупационных "администрациях" почти сразу заняли россияне.

На низшие должности пытались завербовать местных жителей. Но жители оккупированных территорий в большинстве своем отказываются сотрудничать с россиянами.

Поэтому оккупанты вынуждены привозить в украинские регионы граждан россии. Россияне приезжают на оккупированные украинские территории в формате командировок, то есть на временной основе.

Напомним, что на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские кафиры при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.