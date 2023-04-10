Россияне не могут найти предателей для оккупационных "администраций": привозят людей из рф
Российские захватчики не могут набрать достаточное количество людей в "администрации" на оккупированных территориях. Поэтому оккупанты вынуждены привозить в Украину граждан россии в командировку.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
Местное население не идет в коллаборанты
Оккупанты на захваченных территориях Украины столкнулись с настоящим кадровым голодом.
Специалисты среднего звена отказываются работать с российскими захватчиками.
Командировка в оккупацию
В Центре национального сопротивления заявили, что большинство руководящих должностей в оккупационных "администрациях" почти сразу заняли россияне.
На низшие должности пытались завербовать местных жителей. Но жители оккупированных территорий в большинстве своем отказываются сотрудничать с россиянами.
Поэтому оккупанты вынуждены привозить в украинские регионы граждан россии. Россияне приезжают на оккупированные украинские территории в формате командировок, то есть на временной основе.
Напомним, что на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские кафиры при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.