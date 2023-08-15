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Росіяни не перестають обстрілювати Херсонщину: є поранені

15 серпня 2023 20:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни не перестають обстрілювати Херсонщину: є поранені
Наслідки російського обстрілу Херсонщини 13 серпня. Фото: Херсонська ОВА\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 15 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки постраждало двоє цивільних мешканців. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

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Відомо, що сьогодні окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії, а також скинули авіабомби на населені пункти. 

Ворожий обстріл поранив 29-річну мешканку обласного центру та 71-річного жителя Білозерської громади. Окрім цього, пошкодив приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

Розпочато кримінальне провадження

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що прокурори та слідчі поліції зібрали усі необхідні докази та задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що 14 серпня обстрілів окупантів зазнала Харківська область. Є загиблі та поранені.

Також додамо, що в результаті російської атаки 15 серпня одне з міст Черкащини залишилось без води.

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