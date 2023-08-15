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Россияне не перестают обстреливать Херсонщину: есть раненые

15 августа 2023 20:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне не перестают обстреливать Херсонщину: есть раненые
Последствия обстрела Херсонщины 13 августа. Фото: Херсонская ОВА\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 15 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских жителей.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Известно, что сегодня оккупанты обстреляли Херсонщину из артиллерии, а также сбросили авиабомбы на населенные пункты.

Вражеский обстрел ранил 29-летнюю жительницу областного центра и 71-летнего жителя Белозерской громады. Кроме того, повредил частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Возбуждено уголовное производство

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры и следователи собрали все необходимые доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что 14 августа обстрелов оккупантов подверглась Харьковская область. Есть погибшие и раненые.

Также добавим, что в результате российской атаки 15 августа один из городов Черкасской области остался без воды.

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