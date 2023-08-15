Россияне не перестают обстреливать Херсонщину: есть раненые
Во вторник, 15 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских жителей.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Обстрел Херсонщины 15 августа
Известно, что сегодня оккупанты обстреляли Херсонщину из артиллерии, а также сбросили авиабомбы на населенные пункты.
Вражеский обстрел ранил 29-летнюю жительницу областного центра и 71-летнего жителя Белозерской громады. Кроме того, повредил частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.
Возбуждено уголовное производство
"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуроры и следователи собрали все необходимые доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.
Напомним, что 14 августа обстрелов оккупантов подверглась Харьковская область. Есть погибшие и раненые.
Также добавим, что в результате российской атаки 15 августа один из городов Черкасской области остался без воды.