Росіяни не віддають тіла вбитих школярів в Бердянську
Окупанти не віддали батькам тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова в тимчасово окупованому Бердянську. Прощання зі школярами мало відбутися сьогодні, 29 червня.
Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише Суспільне.
Росіяни не віддають тіла вбитих хлопців
Російські окупаційні війська так і не повернули тіла вбитих 17-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова батькам.
Вшанування памʼяті загиблих сьогодні так і не вдалося.
"Прощання мало відбутися сьогодні, але окупаційна адміністрація Бердянська не віддала рідним тіла і не пояснила причини", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох підлітків. Так з ними вчинили за їхню проукраїнську позицію. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 25 травня Тигран Оганнісян і Микита Ханганов 2006 року народження, вступили в бій з російськими загарбниками. Вони ліквідували російського військового й колаборанта-поліцейського. Після того, як відбулася перестрілка, окупанти повідомили про "ліквідацію" хлопців.
Додамо, родичі загиблих в Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці. Окупанти влаштовують їм посилені обшуки та тортури.