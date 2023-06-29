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Росіяни не віддають тіла вбитих школярів в Бердянську

29 червня 2023 19:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни не віддають тіла вбитих школярів в Бердянську
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Окупанти не віддали батькам тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова в тимчасово окупованому Бердянську. Прощання зі школярами мало відбутися сьогодні, 29 червня.

Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише Суспільне.

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Російські окупаційні війська так і не повернули тіла вбитих 17-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова батькам.

Вшанування памʼяті загиблих сьогодні так і не вдалося.

"Прощання мало відбутися сьогодні, але окупаційна адміністрація Бердянська не віддала рідним тіла і не пояснила причини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох підлітків. Так з ними вчинили за їхню проукраїнську позицію. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 25 травня Тигран Оганнісян і Микита Ханганов 2006 року народження, вступили в бій з російськими загарбниками. Вони ліквідували російського військового й колаборанта-поліцейського. Після того, як відбулася перестрілка, окупанти повідомили про "ліквідацію" хлопців.

Додамо, родичі загиблих в Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці. Окупанти влаштовують їм посилені обшуки та тортури.

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