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Родичі вбитих підлітків в Бердянську перебувають в небезпеці

27 червня 2023 16:20
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Родичі вбитих підлітків в Бердянську перебувають в небезпеці
Російській окупанти в Україні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Родичі загиблих в Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці. Окупанти влаштовують їм посилені обшуки та тортури.

Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі "Радіо Свобода".

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"Є заява від батьків убитих хлопців, які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації, і це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури", — розповіла Галіцина.

Вона також додала, що окупанти досі не віддали тіл вбитих дітей. А школу, в якій вчились хлопці одразу після окупації перейменують на їхню честь. 

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Тигран Оганнісян та Микита Ханганов. Фото: 24 канал

Нагадаємо, 25 червня у Запорізькій області окупаційна "влада" оголосила про "ліквідацію двох терористів" в Бердянську. Один з них — підліток, на ім'я Тигран Оганнісян. 

Незадовго український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив вбивство двох 16-річних хлопців. До того слідчий комітет РФ звинуватив підлітків у начебто підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років в'язниці.

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