Россияне не отдают тела убитых школьников в Бердянске

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Фото: google.com

Оккупанты не отдали родителям тела убитых подростков Оганнисяна и Ханганова во временно оккупированном Бердянске. Прощание со школьниками должно было состояться сегодня, 29 июня.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, пишет Суспільне .

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Российские оккупационные войска так и не вернули тела убитых 17-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родителям.

Чествование памяти погибших сегодня так и не удалось.

"Прощание должно было состояться сегодня, но оккупационная администрация Бердянска не отдала родным тела и не объяснила причины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Бердянске россияне убили двух подростков. Так с ними поступили за их проукраинскую позицию. По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 25 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов 2006 года рождения вступили в бой с российскими захватчиками. Они ликвидировали русского военного и коллаборанта-полицейского. После того, как произошла перестрелка, оккупанты сообщили о "ликвидации" ребят.

Добавим, родственники погибших в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова находятся в опасности. оккупанты устраивают им усиленные обыски и пытки.