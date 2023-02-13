Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Росіяни не відмовилися від тактики ракетних ударів, чекаємо наступний обстріл на 24 лютого, — Гуменюк arrow

​​​​​​​Росіяни не відмовилися від тактики ракетних ударів, чекаємо наступний обстріл на 24 лютого, — Гуменюк

13 лютого 2023 08:03
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Чорному морі залишаються два російські підводні човни з Калібрами
Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російське корабельне угруповання не зменшилося, на бойовому чергуванні перебувають два підводні човни-ракетоносії. Наступний масовий ракетний удар може відбутися 24 лютого.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Корабельне угруповання окупантів

Російське угруповання ВМФ, яке бере участь у війні проти Україні, за останній час не зменшилося.

Зокрема, продовжують перебувати у складі цього підрозділу два підводні човни, які є носіями крилатих ракет "Калібр". На цих човнах встановлено до восьми одиниць "Калібрів".

Черговий обстріл на річницю вторгнення

За словами Гуменюк, така ситуація свідчить про те, що окупанти не відмовилися від тактики масованих ракетних ударів по українській території.

Зважаючи на те, що росіянам потрібно близько двох тижнів для підготовки нового удару, варто очікувати, що наступний масовий обстріл відбудеться 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Із повітря, районів Каспійського моря та Волгодонська, атакував ракетами Х-101 та Х-555, а із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". 

Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із нічними 5. Із них сили ППО знищили 61.

Фото: Facebook Гуменюк

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:55 Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію"

09:53 Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

09:45 ​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

09:33 "Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника

09:28 ​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:18 В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

09:14 Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо

09:04 ​​​​​​​Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"

09:04 Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 09:45

​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

None 13 Лютий 09:32

​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

None 13 Лютий 08:53

Понад пів тисячі окупантів знищено Силами оборони за добу: Генштаб опублікував свіжі втрати рф

None 13 Лютий 08:49

Сили оборони за добу знищили три зенітні комплекси росіян: Генштаб про успіхи на фронті

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB