У Чорному морі залишаються два російські підводні човни з Калібрами

Гуменюк розповіла про ситуацію у Чорному морі

Російське корабельне угруповання не зменшилося, на бойовому чергуванні перебувають два підводні човни-ракетоносії. Наступний масовий ракетний удар може відбутися 24 лютого.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Корабельне угруповання окупантів

Російське угруповання ВМФ, яке бере участь у війні проти Україні, за останній час не зменшилося.

Зокрема, продовжують перебувати у складі цього підрозділу два підводні човни, які є носіями крилатих ракет "Калібр". На цих човнах встановлено до восьми одиниць "Калібрів".

Черговий обстріл на річницю вторгнення

За словами Гуменюк, така ситуація свідчить про те, що окупанти не відмовилися від тактики масованих ракетних ударів по українській території.

Зважаючи на те, що росіянам потрібно близько двох тижнів для підготовки нового удару, варто очікувати, що наступний масовий обстріл відбудеться 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 10 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Із повітря, районів Каспійського моря та Волгодонська, атакував ракетами Х-101 та Х-555, а із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Загалом було випущено 71 ракету, в тому числі із нічними 5. Із них сили ППО знищили 61.

Фото: Facebook Гуменюк