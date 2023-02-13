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Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк

13 февраля 2023 08:03
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Черном море остаются две российские подводные лодки с Калибрами
Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская корабельная группировка не уменьшилась, на боевом дежурстве находятся две подлодки-ракетоносители. Следующий массовый ракетный удар может произойти 24 февраля.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Корабельная группировка оккупантов

Российская группировка ВМФ, участвующая в войне против Украины, за последнее время не уменьшилась.

В частности, продолжают находиться в составе этого подразделения две подлодки, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". На этих лодках установлено до восьми единиц "Калибров".

Очередной обстрел на годовщину вторжения

По словам Гуменюк, такая ситуация свидетельствует о том, что оккупанты не отказались от тактики массированных ракетных ударов по украинской территории.

Учитывая, что россиянам нужно около двух недель для подготовки нового удара, следует ожидать, что следующий массовый обстрел состоится 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны.

Напомним, 10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. С воздуха, районов Каспийского моря и Волгодонска, атаковал ракетами Х-101 и Х-555, а с кораблей в Черном море — крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В общей сложности была выпущена 71 ракета, в том числе с ночными 5. Из них силы ПВО уничтожили 61.

Фото: Facebook Гуменюк

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