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Росіяни невдало наступали в районі Авдіївки, — ISW

11 травня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни невдало наступали в районі Авдіївки, — ISW
Російські війська під Авдіївкою. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В районі міста Авдіївка російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Але і під Авдіївкою, і під Новомихайлівкою ці спроби обернулися невдачею.

Про це повідомив у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські заяви

Експерти проаналізували повідомлення як російських "воєнкорів", так і представників "ДНР" щодо бойових дій окупантів в районі міста Авдіївка.

Зокрема, бойовики "ДНР" опублікували геолокаційні кадри, які, імовірно, підтверджують факт захоплення окупантами Кам’янки, що на п’ять кілометрів на південний схід від Авдіївки, ще в другій половині березня.

"Воєнкори" у свою чергу наголошують, що бої тримають як на північ від Авдіївки, так і на південних підступах до цього міста.

Невдалий наступ під Авдіївкою

Генеральний штаб ЗС України у свою чергу повідомляв про те, що російський наступ в районі Авдіївки виявився невдалим.

Росіяни спробували здійснити атаки не тільки під Авдіївкою, а і біля Новомихайлівки, що в 36 кілометрах на південний схід від Авдіївки.

Нагадаємо, аналітики Інституту учора, 10 травня, наголошували, що росіяни продовжують тупцювати на місці в районі Авдіївки. А от українська армія під час однієї з останніх контратак трохи просунулася на північ від Водяного.

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