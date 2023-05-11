Росіяни невдало наступали в районі Авдіївки, — ISW

Російські війська під Авдіївкою. Фото: росЗМІ

В районі міста Авдіївка російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Але і під Авдіївкою, і під Новомихайлівкою ці спроби обернулися невдачею.

Про це повідомив у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти проаналізували повідомлення як російських "воєнкорів", так і представників "ДНР" щодо бойових дій окупантів в районі міста Авдіївка.

Зокрема, бойовики "ДНР" опублікували геолокаційні кадри, які, імовірно, підтверджують факт захоплення окупантами Кам’янки, що на п’ять кілометрів на південний схід від Авдіївки, ще в другій половині березня.

"Воєнкори" у свою чергу наголошують, що бої тримають як на північ від Авдіївки, так і на південних підступах до цього міста.

Невдалий наступ під Авдіївкою

Генеральний штаб ЗС України у свою чергу повідомляв про те, що російський наступ в районі Авдіївки виявився невдалим.

Росіяни спробували здійснити атаки не тільки під Авдіївкою, а і біля Новомихайлівки, що в 36 кілометрах на південний схід від Авдіївки.

Нагадаємо, аналітики Інституту учора, 10 травня, наголошували, що росіяни продовжують тупцювати на місці в районі Авдіївки. А от українська армія під час однієї з останніх контратак трохи просунулася на північ від Водяного.