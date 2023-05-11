Россияне неудачно наступали в районе Авдеевки, — ISW

Российские войска под Авдеевкой. Фото: росСМИ

В районе города Авдеевка российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Но и под Авдеевкой, и под Новомихайловкой эти попытки обернулись неудачей.

Об этом сообщил в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты проанализировали сообщения как российских "военкоров", так и представителей "ДНР" по поводу боевых действий оккупантов в районе города Авдеевка.

В частности, боевики "ДНР" опубликовали геолокационные кадры, предположительно подтверждающие факт захвата оккупантами Каменки, что в пяти километрах юго-восточнее Авдеевки, еще во второй половине марта.

"Военкоры" в свою очередь отмечают, что бои держат как севернее Авдеевки, так и на южных подступах к этому городу.

Неудачное наступление под Авдеевкой

Генеральный штаб ВС Украины в свою очередь сообщал о том, что российское наступление в районе Авдеевки оказалось неудачным.

Россияне попытались осуществить атаки не только под Авдеевкой, но и возле Новомихайловки, что в 36 километрах к юго-востоку от Авдеевки.

Напомним, аналитики Института вчера, 10 мая, отмечали, что россияне продолжают топтаться на месте в районе Авдеевки. А вот украинская армия во время одной из последних контратак немного продвинулась севернее Водяного.