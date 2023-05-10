ЗСУ просунулися на схід під час контратаки під Авдіївкою, — ISW

Український військовий на фронті. Фото: ЗСУ

Росіяни продовжують тупцювати на місці в районі Авдіївки. А от українська армія під час однієї з останніх контратак трохи просунулася на північ від Водяного.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські окупанти, як за повідомлення українського Генштабу, так і за твердженнями російських воєнних блогерів, продовжують вести бойові дії в районі Авдіївки.

Ці позиційні бої, втім, не принесли для загарбників жодного успіху.

Українці просуваються

Разом з тим, зазначили аналітики Інституту, Сили оборони України, імовірно, досягли певного успіху під час контратаки на цій ділянці фронту.

На південному заході від Авдївки, поруч із Водяним, українським захисникам вдалося здійснити незначне просування, відкинувши війська російської окупаційної армії.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Снегирьов заявив у коментарі Новини.LIVE, що Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнер". Вони намагаються закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.