Росіяни обманом заманюють дітей до рф: що пропонують

Для депортації окупанти заманюють дітей із ТОТ на територію рф на "відпочинок" або "лікування"

Окупанти продовжують депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій на територію росії. Вони зманюють їх тим, що відвезуть на "відпочинок" або "лікування".

Про це зазначила в ефірі національного телемарафону новин віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Як окупанти обманюють дітей

"Ворог вдається в тому числі до грубого обману довірливих людей. Окупанти пропонують дітям "відпочинок" або "санаторне лікування" у рф. Деякі довірливі батьки навіть дають письмову згоду. А потім мають проблеми. Деякі з них не можуть знайти своїх дітей. Деякі змушені їхати до росії за дітьми, але не можуть звідти виїхати", — зауважила посадовиця.

Верещук порівняла подібні дії з часами Другої світової війни.

"От, уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить нацист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на ТОТ не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до росії", — закликала Ірина Верещук.

Нагадаємо, нещодавно російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.