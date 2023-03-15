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Россияне обманом заманивают детей в рф: что предлагают

15 марта 2023 17:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Для депортации оккупанты заманивают детей с ТОТ на территорию россии на "отдых" или "лечение"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты продолжают депортировать украинских детей и с временно оккупированных территорий на территорию россии. Они обманывают их тем, что отвезут на "отдых" или "лечение".

Об этом отметила в эфире национального телемарафона новостей вице-премьер Ирина Верещук.

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"Враг прибегает, в том числе к грубому обману доверчивых людей. Оккупанты предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в россии. Некоторые доверчивые родители даже дают письменное согласие. А потом имеют проблемы. Некоторые из них не могут найти своих детей. Некоторые вынуждены ехать в россию за детьми, но не могут оттуда уехать", — отметила чиновник.

Верещук сравнила подобные действия со временами Второй мировой войны.

"Вот, представьте себе, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит нацист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдна и невозможна, скажете вы. Но именно так действуют россияне. Поэтому призываю наших граждан на ВОТ не быть доверчивыми. Не отпускайте детей ни на какие отдыхи в россию", — призвала Ирина Верещук.

Напомним, недавно российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

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