Россияне обманом заманивают детей в рф: что предлагают
Оккупанты продолжают депортировать украинских детей и с временно оккупированных территорий на территорию россии. Они обманывают их тем, что отвезут на "отдых" или "лечение".
Об этом отметила в эфире национального телемарафона новостей вице-премьер Ирина Верещук.
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Как оккупанты обманывают детей
"Враг прибегает, в том числе к грубому обману доверчивых людей. Оккупанты предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в россии. Некоторые доверчивые родители даже дают письменное согласие. А потом имеют проблемы. Некоторые из них не могут найти своих детей. Некоторые вынуждены ехать в россию за детьми, но не могут оттуда уехать", — отметила чиновник.
Верещук сравнила подобные действия со временами Второй мировой войны.
"Вот, представьте себе, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит нацист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдна и невозможна, скажете вы. Но именно так действуют россияне. Поэтому призываю наших граждан на ВОТ не быть доверчивыми. Не отпускайте детей ни на какие отдыхи в россию", — призвала Ирина Верещук.
Напомним, недавно российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.