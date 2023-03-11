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Російська омбудсменка визнала депортацію українських дітей до росії, — ISW

11 березня 2023 07:09
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ISW нагадав про численні випадки депортації дітей з окупованих українських територій
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Депортація українських дітей в росію

Аналітики звернули увагу на Telegram-пост Львової-Бєлової, опублікований 10 березня. У ньому російська омбудсменка звинуватила Захід у штучному створенні страху щодо депортації та примусового усиновлення українських дітей і заявила, що діти приїхали на окуповані території України та територію росії "добровільно" і можуть повернутися до своїх родин.

Львова-Бєлова визнала, що російська влада вивезла дітей із Херсонської, Запорізької та Харківської областей у "санаторії" та оздоровчі табори в окупованому Криму та Краснодарському краї для "відпочинку" та захисту від бойових дій, і заявила, що 89 "дітей громадян України" можуть возз’єднатися зі своїми сім’ями в рамках таких програм у Криму та Краснодарському краї.

Як пише ISW, незалежне розслідування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету показало, що з ймовірно понад 14,7 тисячі українських дітей, депортованих до Росії, лише 126 повернулися в Україну станом на січень 2023 року.

"Твердження Львової-Бєлової про те, що певну кількість українських дітей повертають до їхніх родин, не заперечує того факту, що переважна більшість викрадених дітей не повертається в Україну. ISW продовжує оцінювати, що примусова депортація та усиновлення українських дітей є очевидним порушенням Женевської конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього", — йдеться у звіті.

Нагадаємо,  у середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф. 

Додамо, також нещодавно активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової у Мережу. 

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