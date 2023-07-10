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Росіяни обстріляли Херсон: постраждала людина

10 липня 2023 18:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Херсон 10 липня: постраждала людина
Наслідки обстрілу Херсону росіянами 5 липня 2023 року. Фото: Херсонська ОДА/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 10 липня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина. 

Про це повідомляють у Херсонській ОДА

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"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", — йдеться у повідомленні. 

В ОДА додають, що чоловік отримав поранення живота. Його шпиталізували до медзакладу та надають необхідну допомогу. 

 

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Повідомлення про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, росіяни також обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.

Додамо, раніше ми писали, що російські окупаційні війська повернулися на ті позиції на лівобережжі Херсонської області, які були затоплені водою зі знищеного ними ж Каховського водосховища. Загарбники розгортають там вогневі точки для обстрілу звільненого правобережжя.

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