Росіяни обстріляли Херсон 10 липня: постраждала людина

Росіяни обстріляли Херсон: постраждала людина
Сьогодні, 10 липня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляють у Херсонській ОДА.
Обстріл Херсону 10 липня
"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", — йдеться у повідомленні.
В ОДА додають, що чоловік отримав поранення живота. Його шпиталізували до медзакладу та надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, росіяни також обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.
Додамо, раніше ми писали, що російські окупаційні війська повернулися на ті позиції на лівобережжі Херсонської області, які були затоплені водою зі знищеного ними ж Каховського водосховища. Загарбники розгортають там вогневі точки для обстрілу звільненого правобережжя.