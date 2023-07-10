Росіяни обстріляли Херсон 10 липня: постраждала людина

Наслідки обстрілу Херсону росіянами 5 липня 2023 року. Фото: Херсонська ОДА/Telegram

Сьогодні, 10 липня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляють у Херсонській ОДА.

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"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин", — йдеться у повідомленні.

В ОДА додають, що чоловік отримав поранення живота. Його шпиталізували до медзакладу та надають необхідну допомогу.

Повідомлення про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, росіяни також обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.

Додамо, раніше ми писали, що російські окупаційні війська повернулися на ті позиції на лівобережжі Херсонської області, які були затоплені водою зі знищеного ними ж Каховського водосховища. Загарбники розгортають там вогневі точки для обстрілу звільненого правобережжя.