Росіяни на Херсонщині повертаються на позиції, з яких зійшла вода, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська повернулися на ті позиції на лівобережжі Херсонської області, які були затоплені водою зі знищеного ними ж Каховського водосховища. Загарбники розгортають там вогневі точки для обстрілу звільненого правобережжя.

Про це очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Окупанти повертаються

За словами Наталі Гуменюк, російські війська поступово повертаються на ті території на лівому березі Дніпра в Херсонській області, які були затоплені після російського теракту на Каховській ГЕС.

"Вони намагаються розгорнути там вогневі точки і посилити обстріли правого берега", — підкреслила Гуменюк.

Авіабомбами по Херсону

Крім того, зазначила представниця пресцентру Сили оборони півдня, загарбники почали активніше використовувати керовані авіаційні бомби, збільшивши територію обстрілу цими боєприпасами.

"Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку обласного центру — Херсона", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, учора, 3 липня, Гуменюк заявила, що російські окупаційні війська влаштовують так звані "килимові обстріли" у Херсонській області. Таким чином загарбники хочуть переконати місцеве населення, що під окупацією нібито було краще.