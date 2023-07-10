Россияне обстреляли Херсон 10 июля: пострадал человек

Последствия обстрела Херсона россиянами 5 июля 2023 года. Фото: Херсонская ОГА\Telegram

Сегодня, 10 июля, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. В результате террористической атаки пострадал один человек.

Об этом сообщают в Херсонской ОГА.

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Обстрел Херсона 10 июля

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный горожанин", — говорится в сообщении.

В ОГА добавляют, что мужчина получил ранение живота. Его госпитализировали в медучреждение и оказывают необходимую помощь.

Сообщение о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 10 июля, россияне также обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина.

Добавим, ранее мы писали, что российские оккупационные войска вернулись на те позиции на левобережье Херсонской области, которые были затоплены водой из уничтоженного Каховского водохранилища. Захватчики разворачивают огневые точки для обстрела освобожденного правобережья.