Росіяни обстріляли Херсонську область із важкої артилерії: є поранені

Наслідки обстрілів Херсонської області

За минулі 24 години на Херсонщині було зафіксовано 42 обстріли з боку противника. Усього було випущено 151 снаряд. Особливо запеклі атаки сталися у місті Херсоні, яке зазнало 9 обстрілів з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок обстрілів постраждали житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури.

За офіційною інформацією, одна людина була поранена внаслідок військової агресії росії. Це ще одне нагадування про те, що українські громадяни перебувають у постійній небезпеці та стикаються із загрозою життю та здоров'ю щодня.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою, і українська армія продовжує захищати цивільних від ворожих атак. Продовжуються бойові дії в районах з бойовою підготовкою супротивника, які найчастіше включають артилерійські обстріли і нальоти.

Нагадаємо, що війська росії посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території. На Херсонщині панують рейдерські заходи.