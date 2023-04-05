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В Каховском районе оккупанты устроили рейды на гражданских, — Генштаб

5 апреля 2023 19:59
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Российские рейдеры проводят обыски
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Войска россии усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории. В Херсонской области господствуют рейдерские мероприятия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Рейдерство в Каховке

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, проходят рейдовые меры вооруженных сил российской федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото - и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Кроме этого во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Напомним, что 4 апреля, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по оккупантам. Они потеряли много техники и личного состава.

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