Россияне обстреляли Херсонскую область из тяжелой артиллерии: есть раненые

Последствия обстрелов Херсонской области

За прошедшие 24 часа в Херсонской области было зафиксировано 42 обстрела со стороны противника. Всего было выпущено 151 снаряд. Особенно ожесточенные атаки произошли в городе Херсоне, который подвергся 9 обстрелам из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В результате обстрелов пострадали жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

По официальной информации, один человек был ранен в результате военной агрессии рф. Это еще одно напоминание о том, что украинские граждане находятся в постоянной опасности и сталкиваются с угрозой жизни и здоровью каждый день.

Ситуация в Херсонской области остается напряженной, и украинская армия продолжает защищать гражданских от вражеских атак. Продолжаются боевые действия в районах с боевой подготовкой противника, которые зачастую включают в себя артиллерийские обстрелы и налеты.

Напомним, что войска россии усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории. В Херсонской области господствуют рейдерские мероприятия.