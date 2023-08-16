Росіяни обстріляли лікарню та навчальний заклад у Херсоні: є поранені

Наслідки обстрілів Херсону 1 серпня. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, поранення отримали троє людей. Серед постраждалих — пацієнт медичного закладу.

"Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина", — пояснив він.

Також у селищі Зеленівка росіяни обстрілом поранили 45-річного чоловіка під час того, як він працював у полі. Він отримав поранення ноги, його шпиталізували до лікарні.

Хто ще постраждав

Своєю чергою у Хрещенівці через атаки РФ 60-річний чоловік отримав травми голови, він отримує допомогу від медиків.

"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", — зазначив Прокудін.

Скриншот допису

Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.