Росіяни обстріляли лікарню та навчальний заклад у Херсоні: є поранені
Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Вони вдарили по навчальному закладу та території лікарні міста.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки російських обстрілів
За його словами, поранення отримали троє людей. Серед постраждалих — пацієнт медичного закладу.
"Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина", — пояснив він.
Також у селищі Зеленівка росіяни обстрілом поранили 45-річного чоловіка під час того, як він працював у полі. Він отримав поранення ноги, його шпиталізували до лікарні.
Хто ще постраждав
Своєю чергою у Хрещенівці через атаки РФ 60-річний чоловік отримав травми голови, він отримує допомогу від медиків.
"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", — зазначив Прокудін.
Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.