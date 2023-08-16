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Россияне обстреляли больницу и учебное заведение в Херсоне: есть раненые

16 августа 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне обстреляли больницу и учебное заведение в Херсоне: есть раненые
Последствия обстрела Херсона 1 августа. Иллюстративное фото: Александр Прокудин
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по учебному заведению и территории больницы города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Последствия российских обстрелов

По его словам, ранения получили три человека. Среди пострадавших — пациент медицинского учреждения.

"Мужчина, 55 лет, проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка", — объяснил он.

Также в поселке Зеленовка россияне обстрелом ранили 45-летнего мужчину во время работы в поле. Он получил ранение ноги, его госпитализировали в больницу.

Кто еще пострадал

В свою очередь в Крещеновке из-за атак РФ 60-летний мужчина получил травмы головы, он получает помощь от медиков.

"Кроме этого, в полночь российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они в больнице", — отметил Прокудин.

Скриншот сообщения

Напомним, в воскресенье, 13 августа, российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.

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