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Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі

13 серпня 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі
Наслідки обстрілу Херсона. Архівне фото: Херсонська ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 13 серпня, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Обстріли Херсона 13 серпня

Як відомо, 13 серпня близько 11:30 окупанти з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона. 

В одному з мікрорайонів поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї. Постраждало троє місцевих жителів, двоє з них у важкому стані госпіталізовані до лікарні. 

  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua
  • Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua
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На місці працювали правоохоронці, екстрені служби та медики.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

скріншот

Нагадаємо, 13 серпня окупанти обстріляли село Кучерівка Куп'янського району на Харківщині. 

Раніше ми розповідали, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка. 

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