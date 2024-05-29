Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Передислокація ворожої техніки на Донеччині — в АТЕШ пояснили, що відбувається arrow

Передислокація ворожої техніки на Донеччині — в АТЕШ пояснили, що відбувається

29 травня 2024 04:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Партизани зафіксували переміщення російської техніки у Донецькій області
Російські військові вантажівки. Фото ілюстративне: krymr.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На тимчасово окупованих територіях Донецької області ворог переміщує свою військову техніку та особовий склад. Це свідчить про те, що Міоборони РФ намагається компенсувати втрати особового складу групи військ "Південь".

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.  

Читайте також:

Переміщення між ворожими угрупованнями в Донецькій області 

Агенти "АТЕШ" вже не вперше помічають передислокацію російської техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" в зону "Південь".

"Це може свідчити про те, що угруповання "Центр" компенсує втрати особового складу "Півдня", понесені в районах Роздолівки та Часового Яру", — припускає "АТЕШ". 

Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають їх урятувати від ударів FPV-дронів. Проте, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе та "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе.

Раніше партизани "АТЕШ" повідомили про ураження вузла зв'язку російських загарбників в Алушті. Також агенти знайшли радіолокаційні станції росіян на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму.

війна
російські війська
Донецька область
військова техніка
партизани
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби