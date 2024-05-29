Партизани зафіксували переміщення російської техніки у Донецькій області

Російські військові вантажівки. Фото ілюстративне: krymr.org

На тимчасово окупованих територіях Донецької області ворог переміщує свою військову техніку та особовий склад. Це свідчить про те, що Міоборони РФ намагається компенсувати втрати особового складу групи військ "Південь".

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

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Агенти "АТЕШ" вже не вперше помічають передислокацію російської техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" в зону "Південь".

"Це може свідчити про те, що угруповання "Центр" компенсує втрати особового складу "Півдня", понесені в районах Роздолівки та Часового Яру", — припускає "АТЕШ".

Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають їх урятувати від ударів FPV-дронів. Проте, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе та "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе.

Раніше партизани "АТЕШ" повідомили про ураження вузла зв'язку російських загарбників в Алушті. Також агенти знайшли радіолокаційні станції росіян на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму.