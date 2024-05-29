Враг обстрелял Лиман – пострадали люди и гражданские застройки

Последствия вражеских обстрелов в Лимане Фото: глава ОВА Вадим Филашкин, Facebook

Днем 29 мая россияне трижды обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате вражеских ударов известно о восьми раненых. Также были повреждены гражданские здания и административные постройки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook в среду, 29 мая.

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В результате серии вражеских обстрелов в Лимане 29 мая стало известно о по меньшей мере восьми раненых гражданских. Предварительные отчеты указывают на повреждение трех двухэтажных зданий и трех административных сооружений. В настоящее время на местах событий работают соответствующие службы.

Последствия обстрелов оккупантов в Лимане. Фото: Вадим Филашкин

Последствия обстрелов оккупантов в Лимане. Фото: Вадим Филашкин

Сообщение главы ОВА Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить.

Также мы писали, что 28 мая оккупанты ударили по Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате атаки ранены семь человек, среди них и четырехлетний ребенок.