Росіяни обстріляли Миколаїв, на місці "прильотів" виникли пожежі

Пожежники працюють на місці "прильотів" у Миколаєві. Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву. Внаслідок влучання по будівлях торговельного центру та автосалону розпочалася пожежа, яка була оперативно ліквідована.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Обстріл Миколаєва

Уночі з 16 на 17 травня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару були частково зруйновані торговельний центр та автосалон.

На місці "прильотів" зайнялися пожежі, які були оперативно ліквідовані працівниками рятувальних служб.

Крім того, одна із ракет влучила в об’єкт промислової інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

Миколаївська область

На території Миколаївського району ворог артилерією обстріляв акваторію Очаківської тергромади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Учора ж росіяни обстріляли сам Очаків та берегову лінію Очаківської громади.

У всіх інших районах області обійшлося без інцидентів.

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.