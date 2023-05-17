Россияне обстреляли Николаев, на месте "прилетов" возникли пожары

Пожарные работают на месте "прилетов" в Николаеве. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска нанесли удар по Николаеву. В результате попадания по зданиям торгового центра и автосалона начался пожар, который был оперативно ликвидирован.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Обстрел Николаева

Ночью с 16 на 17 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев.

В результате ракетного удара были частично разрушены торговый центр и автосалон.

На месте прилетов начались пожары, оперативно ликвидированные работниками спасательных служб.

Кроме того, одна из ракет попала в объект промышленной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем.

Николаевская область

На территории Николаевского района враг артиллерией обстрелял акваторию Очаковской тергромады. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вчера же россияне обстреляли сам Очаков и береговую линию Очаковской громады.

Во всех остальных районах области обошлось без инцидентов.

Напомним, по информации Николаевской ОВА, по состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области было повреждено частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.