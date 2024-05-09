Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії — є жертви та поранені

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські загарбники атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області вранці у четвер, 9 травня. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Наслідки обстрілу 9 травня

Ворог здійснив атаку вранці. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у приватному будинку. Інші два приватних та п'ять багатоквартирних будинків також зазнали пошкоджень. Магазин, два торговельні павільйони, господарські споруди та газогін також постраждали від обстрілу.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram 1 / 5

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки — 39 та 67 років", — зазначив Лисак.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли лікарню.

Також ми розповідали, що 8 травня ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.