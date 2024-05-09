Ворог атакує майже на всіх напрямках — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Розпочалася 806 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють обстрілів та спроби наступу, а українські військові — впевнено протистоять противнику.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 травня.

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Російські атаки за минулу добу

Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БПЛА.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по окупантах

Разом з тим, українські військові продовжують активні дії, наносячи окупаційним військам значні втрати як у живій силі, так і в техніці, та виснажуючи противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом останньої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ здійснили удари по 3 об'єктах протиповітряної оборони, 2 артилерійських позиціях, 10 районах концентрації ворожого особового складу та іншому важливому об'єкту противника.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів:

особового складу — близько 478730 (+1300) осіб,

танків — 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин — 14281 (+35) од,

артилерійських систем — 12340 (+23) од,

РСЗВ — 1058 (+1) од,

засоби ППО — 793 (+1) од,

літаків — 349 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9775 (+47),

крилаті ракети — 2192 (+41),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16618 (+69) од,

спеціальна техніка — 2027 (+8)

Орієнтовні втрати російських окупантів на 9 травня 2024 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо раніше районі населеного пункту Пильна Харківської області російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися. Але ворога вдалося зупинити.

Також Кабмін підтримав створення в ЗСУ Сил безпілотних систем.