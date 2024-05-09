Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Российские захватчики атаковали город Никополь в Днепропетровской области утром в четверг, 9 мая. В результате обстрела два человека погибли, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела 9 мая

Враг совершил атаку утром. В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. Другие два частных и пять многоквартирных домов также получили повреждения. Магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод также пострадали от обстрела.

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram 1/5 ​ 5

"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины — 39 и 67 лет", — отметил Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что в Харьковской области россияне обстреляли больницу.

Также мы рассказывали, что 8 мая враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.