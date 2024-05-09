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Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые

9 мая 2024 12:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии - есть жертвы и раненые
Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские захватчики атаковали город Никополь в Днепропетровской области утром в четверг, 9 мая. В результате обстрела два человека погибли, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия обстрела 9 мая

Враг совершил атаку утром. В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. Другие два частных и пять многоквартирных домов также получили повреждения. Магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод также пострадали от обстрела.

  • Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 1
    Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 2
    Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 3
    Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 4
    Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 5
    Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины — 39 и 67 лет", — отметил Лысак.

Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые - фото 6
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что в Харьковской области россияне обстреляли больницу.

Также мы рассказывали, что 8 мая враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

российские войска
смерть
Днепропетровская область
обстрелы
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война в Украине
ранение

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