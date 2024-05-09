Россияне обстреляли Никополь из артиллерии — есть жертвы и раненые
Российские захватчики атаковали город Никополь в Днепропетровской области утром в четверг, 9 мая. В результате обстрела два человека погибли, а еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрела 9 мая
Враг совершил атаку утром. В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме. Другие два частных и пять многоквартирных домов также получили повреждения. Магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод также пострадали от обстрела.
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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины — 39 и 67 лет", — отметил Лысак.
Напомним, что в Харьковской области россияне обстреляли больницу.
Также мы рассказывали, что 8 мая враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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