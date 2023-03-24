Россияне обстреляли пункт несокрушимости в Константиновке: есть погибшие и раненые
В ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате удара по пункту несокрушимости погибли три человека, еще двое были ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Удар по Константиновке
Российские оккупанты в час ночи 24 марта нанесла удар по городу Константиновка.
Обстрел города велся зенитно-ракетным комплексом С-300.
Одна из ракет попала по зданию, где находился пункт несокрушимости.
Погибшие и раненые
Под развалинами пункта несокрушимости погибли три человека.
Все они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и села Опытное Покровского района.
Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных структур уже зафиксировали детали очередного российского военного преступления.
Напомним, что в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Было повреждено как минимум 3 дома, котельные и гаражи.
Фото: Донецкая областная прокуратура