Россияне обстреляли пункт несокрушимости в Константиновке: есть погибшие и раненые

Прокуратура фиксирует последствия обстрела Константиновки

В ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате удара по пункту несокрушимости погибли три человека, еще двое были ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Удар по Константиновке

Российские оккупанты в час ночи 24 марта нанесла удар по городу Константиновка.

Обстрел города велся зенитно-ракетным комплексом С-300.

Одна из ракет попала по зданию, где находился пункт несокрушимости.

Погибшие и раненые

Под развалинами пункта несокрушимости погибли три человека.

Все они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и села Опытное Покровского района.

Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных структур уже зафиксировали детали очередного российского военного преступления.

Напомним, что в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Было повреждено как минимум 3 дома, котельные и гаражи.

Фото: Донецкая областная прокуратура