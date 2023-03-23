Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: є загиблі та поранені
У ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.
Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Обстріл Краматорська
На Донецькому напрямку в Авдіївці загинули двоє людей, коли місто було атаковане авіаракетним ударом, три ракети потрапили на територію АКХЗ. В Очеретинській громаді було пошкоджено щонайменше 7 будинків, які зазнавали обстрілів у містах Орлівка, Ластівчине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Північне та Нетайлове.
У Мар'їнській громаді постраждали Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.
На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарську будівлю у місті Часів Яр, а також помічено поодинокі обстріли в Торецькій та Соледарській громадах. На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем опинилися Торське, Зарічне, Ямпіль та Терни Лиманської громади, а також Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.
"За останню добу російські військові вбили двох мешканців Донбасу та поранили ще чотирьох", — написав Кириленко.
Нагадаємо, що в Донецькій області було виявлено чергового російського агента. Чоловік здавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у Краматорську.
Також повідомлялося, що 18 березня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Росіяни використали касетні боєприпаси. Вони потрапили до парку Бернацького та ритуальної служби. Також було пошкоджено з десяток житлових будинків та кілька автомобілів.
По гарячих слідах повідомлялося, що слідство атаки щонайменше двоє людей загинуло і п'ятеро було поранено.