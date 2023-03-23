Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Краматорська

У ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Обстріл Краматорська

На Донецькому напрямку в Авдіївці загинули двоє людей, коли місто було атаковане авіаракетним ударом, три ракети потрапили на територію АКХЗ. В Очеретинській громаді було пошкоджено щонайменше 7 будинків, які зазнавали обстрілів у містах Орлівка, Ластівчине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Північне та Нетайлове.

У Мар'їнській громаді постраждали Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарську будівлю у місті Часів Яр, а також помічено поодинокі обстріли в Торецькій та Соледарській громадах. На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем опинилися Торське, Зарічне, Ямпіль та Терни Лиманської громади, а також Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

"За останню добу російські військові вбили двох мешканців Донбасу та поранили ще чотирьох", — написав Кириленко.

Нагадаємо, що в Донецькій області було виявлено чергового російського агента. Чоловік здавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у Краматорську.

Також повідомлялося, що 18 березня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Росіяни використали касетні боєприпаси. Вони потрапили до парку Бернацького та ритуальної служби. Також було пошкоджено з десяток житлових будинків та кілька автомобілів.

По гарячих слідах повідомлялося, що слідство атаки щонайменше двоє людей загинуло і п'ятеро було поранено.