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​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

30 березня 2023 12:28
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Російська бойова авіація
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Російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу на правобережній частині Херсонської області. Були пошкоджені приватні житлові будинки, але ніхто із місцевих жителів не постраждав.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голов Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Російські війська обстріляли село Львове, що розташоване на правобережжі Херсонської області, у Бериславському районі.

Для цього удару окупаційні війська використали бойову авіацію.

Наслідки авіаудару

Загарбники ударили керованими авіабомбами про обійстях мирних мешканців села.

Внаслідок бомбардування було пошкоджено близько десяти приватних житлових будинків та господарчих споруд.

На щастя, ніхто із мешканців Львового не постраждав від дій російських окупантів.

Нагадаємо, 25 березня російські військові вкотре атакували місто Херсон. Того разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що протягом 26 березня на Херсонщині четверо людей підірвалися на вибухових предметах

Фото: міноборони рф

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