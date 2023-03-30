Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару
Російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу на правобережній частині Херсонської області. Були пошкоджені приватні житлові будинки, але ніхто із місцевих жителів не постраждав.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голов Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
-
Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком
-
З Чехії в Україну їдуть комплекси ППО Viktor
-
Українці на тлі війни активно відкривали новий бізнес: де найбільше та в яких сферах
-
Глави МЗС країн східного флангу НАТО зберуться на зустріч у Польщі
-
В Одесі стало більше шкіл для очного навчання
-
На Київщині вилучили велику партію нелегальних електронних цигарок та тютюну для кальяну
-
Китай звинуватив США у гонці озброєнь і вимагає від Вашингтона "припинити провокації"
-
Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри
-
Експерт розповів, де в Криму окупанти почали будувати вузли спротиву
-
Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців
Атака росіян
Російські війська обстріляли село Львове, що розташоване на правобережжі Херсонської області, у Бериславському районі.
Для цього удару окупаційні війська використали бойову авіацію.
Наслідки авіаудару
Загарбники ударили керованими авіабомбами про обійстях мирних мешканців села.
Внаслідок бомбардування було пошкоджено близько десяти приватних житлових будинків та господарчих споруд.
На щастя, ніхто із мешканців Львового не постраждав від дій російських окупантів.
Нагадаємо, 25 березня російські військові вкотре атакували місто Херсон. Того разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.
Також повідомлялося, що протягом 26 березня на Херсонщині четверо людей підірвалися на вибухових предметах.
Фото: міноборони рф