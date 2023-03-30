Россияне обстреляли село на Херсонщине: глава ОВА показал последствия авиаудара
Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по селу на правобережной части Херсонской области. Пострадали частные жилые дома, но никто из местных жителей не пострадал.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глав Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
-
Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение
-
Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси
-
На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет
-
Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs
-
"Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"
-
По столичным улицам разрешат ехать быстрее: на каких улицах в Киеве будет действовать нововведение
-
Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала
-
Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, чего хочет Украина
-
Судьба одесского дома Русова решается в Верховном суде
-
Фонд Вадима Столара и депутатская группа "Восстановление Украины" доставили помощь на Донеччину
Атака россиян
Российские войска обстреляли село Львово, расположенное на правобережье Херсонской области в Бериславском районе.
Для этого удара оккупационные войска использовали боевую авиацию.
Последствия авиаудара
Захватчики ударили управляемыми авиабомбами по домам мирных жителей села.
В результате бомбардировки было повреждено около десяти частных жилых домов и хозяйственных построек.
К счастью, никто из жителей Львова не пострадал от действий российских оккупантов.
Напомним, 25 марта российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. В этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.
Также сообщалось, что 26 марта в Херсонской области четыре человека подорвались на взрывчатых предметах.
Фото: минобороны рф