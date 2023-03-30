Россияне обстреляли село на Херсонщине: глава ОВА показал последствия авиаудара

Российская боевая авиация

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по селу на правобережной части Херсонской области. Пострадали частные жилые дома, но никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глав Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атака россиян

Российские войска обстреляли село Львово, расположенное на правобережье Херсонской области в Бериславском районе.

Для этого удара оккупационные войска использовали боевую авиацию.

Последствия авиаудара

Захватчики ударили управляемыми авиабомбами по домам мирных жителей села.

В результате бомбардировки было повреждено около десяти частных жилых домов и хозяйственных построек.

К счастью, никто из жителей Львова не пострадал от действий российских оккупантов.

Напомним, 25 марта российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. В этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что 26 марта в Херсонской области четыре человека подорвались на взрывчатых предметах.

Фото: минобороны рф