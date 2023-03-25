У Херсоні окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги: що відомо
У суботу вдень, 25 березня, російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
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Обстріл Херсона
"Учора вночі армія рф атакувала пункт незламності у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", — зазначив Прокудін.
За його словами, через обстріл постраждали двоє людей — 41-річна жінка та 25-річний чоловік.
"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", — повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо, минулої доби, 24 березня, російські війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення
Противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".