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У Херсоні окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги: що відомо

25 березня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу вдень, 25 березня, російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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"Учора вночі армія рф атакувала пункт незламності у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", — зазначив Прокудін.

За його словами, через обстріл постраждали двоє людей — 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", — повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, минулої доби, 24 березня, російські війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення

Противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". 

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