У Херсоні окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги: що відомо

Російські окупанти продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям

У суботу вдень, 25 березня, російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсона

"Учора вночі армія рф атакувала пункт незламності у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", — зазначив Прокудін.

За його словами, через обстріл постраждали двоє людей — 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", — повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, минулої доби, 24 березня, російські війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення

Противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".