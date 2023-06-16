Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинуло подружжя, — Прокудін
Російські окупаційні війська обстріляли правобережну частину Херсонської області. У селі Новоберислав загинуло подружжя — жінка померла на місці, чоловік під час транспортування до лікарні.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Нічний обстріл Херсонщини
У ніч з 15 на 16 червня російські окупаційні війська обстріляли село Новоберислав на правобережній частині Херсонської області.
Для удару по населеному пункту окупанти використали:
- ствольну артилерію;
- реактивні системи залпового вогню.
Загиблі у Новобериславі
Оскільки окупаційні підрозділи вели прицільний обстріл житлових будинків у селі, то не обійшлося без загиблих.
В одному з будинків загинуло подружжя.
Дружина загинула на місці від влучання російського снаряду, а чоловік помер по дорозі до лікарні.
Нагадаємо, що учора, 15 червня, російські окупаційні війська обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Від російського снаряду загинула 80-річна мешканка села. Інша місцева жителька, 69 років, отримала поранення.