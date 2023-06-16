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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинуло подружжя, — Прокудін

16 червня 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинуло подружжя, — Прокудін
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Фото: Telegram Прокудіна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська обстріляли правобережну частину Херсонської області. У селі Новоберислав загинуло подружжя — жінка померла на місці, чоловік під час транспортування до лікарні.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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У ніч з 15 на 16 червня російські окупаційні війська обстріляли село Новоберислав на правобережній частині Херсонської області.

Для удару по населеному пункту окупанти використали:

  • ствольну артилерію;
  • реактивні системи залпового вогню.

Загиблі у Новобериславі

Оскільки окупаційні підрозділи вели прицільний обстріл житлових будинків у селі, то не обійшлося без загиблих.

В одному з будинків загинуло подружжя.

Дружина загинула на місці від влучання російського снаряду, а чоловік помер по дорозі до лікарні.

Прокудін про обстріл Новоберислава
Прокудін про обстріл Новоберислава

Нагадаємо, що учора, 15 червня, російські окупаційні війська обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Від російського снаряду загинула 80-річна мешканка села. Інша місцева жителька, 69 років, отримала поранення.

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