Россияне обстреляли село в Херсонской области, погибли супруги, — Прокудин
Российские оккупационные войска обстреляли правобережную часть Херсонской области. В селе Новоберислав погибли супруги — женщина скончалась на месте, мужчина во время транспортировки в больницу.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Ночной обстрел Херсонской области
В ночь с 15 на 16 июня российские оккупационные войска обстреляли деревню Новоберислав на правобережной части Херсонской области.
Для удара по населенному пункту оккупанты использовали:
- ствольную артиллерию;
- реактивные системы залпового огня.
Погибшие в Новобериславе
Поскольку оккупационные подразделения вели прицельный обстрел жилых домов в селе, не обошлось без погибших.
В одном из домов погибли супруги.
Жена погибла на месте от попадания российского снаряда, а мужчина скончался по дороге в больницу.
Напомним, что вчера, 15 июня, российские оккупационные войска обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. От российского снаряда погибла 80-летняя жительница села. Другая местная жительница, 69 лет, получила ранения.