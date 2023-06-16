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Россияне обстреляли село в Херсонской области, погибли супруги, — Прокудин

16 июня 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли село в Херсонской области, погибли супруги, — Прокудин
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Фото: Telegram Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска обстреляли правобережную часть Херсонской области. В селе Новоберислав погибли супруги — женщина скончалась на месте, мужчина во время транспортировки в больницу.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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В ночь с 15 на 16 июня российские оккупационные войска обстреляли деревню Новоберислав на правобережной части Херсонской области.

Для удара по населенному пункту оккупанты использовали:

  • ствольную артиллерию;
  • реактивные системы залпового огня.

Погибшие в Новобериславе

Поскольку оккупационные подразделения вели прицельный обстрел жилых домов в селе, не обошлось без погибших.

В одном из домов погибли супруги.

Жена погибла на месте от попадания российского снаряда, а мужчина скончался по дороге в больницу.

Прокудин об обстреле Новоберислава
Прокудин об обстреле Новоберислава

Напомним, что вчера, 15 июня, российские оккупационные войска обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. От российского снаряда погибла 80-летняя жительница села. Другая местная жительница, 69 лет, получила ранения.

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