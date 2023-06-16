Россияне обстреляли село в Херсонской области, погибли супруги, — Прокудин

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Фото: Telegram Прокудина

Российские оккупационные войска обстреляли правобережную часть Херсонской области. В селе Новоберислав погибли супруги — женщина скончалась на месте, мужчина во время транспортировки в больницу.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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В ночь с 15 на 16 июня российские оккупационные войска обстреляли деревню Новоберислав на правобережной части Херсонской области.

Для удара по населенному пункту оккупанты использовали:

ствольную артиллерию;

реактивные системы залпового огня.

Погибшие в Новобериславе

Поскольку оккупационные подразделения вели прицельный обстрел жилых домов в селе, не обошлось без погибших.

В одном из домов погибли супруги.

Жена погибла на месте от попадания российского снаряда, а мужчина скончался по дороге в больницу.

Прокудин об обстреле Новоберислава

Напомним, что вчера, 15 июня, российские оккупационные войска обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. От российского снаряда погибла 80-летняя жительница села. Другая местная жительница, 69 лет, получила ранения.