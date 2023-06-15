Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинула літня жінка, — Прокудін

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Фото: Telegram Прокудіна

Російські окупаційні війська сьогодні, 15 червня, обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Російські війська вкотре обстріляли правобережну, звільнену від окупації ще минулого року, територію Херсонської області.

Цього разу під удар потрапило село Зеленівка, що розташоване на північ від адміністративного центру регіону.

Прокудін про обстріл Зеленівки

Загиблі і поранені

На жаль, цей обстріл не обійшовся без втрат серед цивільного населення.

Внаслідок удару окупаційних військ у Зеленівці:

одна людина загинула;

одна була поранена.

Відомо, що загинула від російського снаряду 80-річна мешканка села.

Інша місцева жителька, 69 років, отримала поранення.

На місці трагедії працюють усі екстрені служби, запевнив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українців під час процесу евакуації.

Так, учора, 14 червня, був обстріляний човен з волонтерами. Осколкове поранення отримав волонтер-іноземець, зараз він перебуває у лікарні.