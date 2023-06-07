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Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблі

7 червня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Сумщину: є загиблі
Російські військові з мінометів обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також росіяни обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Обстріли Сумської області

Протягом ночі та ранку російські загарбники чотири рази обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Було зафіксовано 13 вибухів.

Загиблі українці

Найсерйозніше постраждала Юнаківська громада. Безпілотник типу Shahed влучив у приватний житловий будинок.

Влучання дрона спровокувало пожежу і руйнування будівлі.

Загинули два місцеві жителі. Одна людина була поранена, її доставили до лікарні.

Також російські окупанти обстріляли мінометами Білопільську та Миколаївську громади. Там зафіксували відповідно сім та п’ять вибухів. Про постраждалих від цих обстрілів поки що нічого невідомо.

Нагадаємо, під час обстрілу Сумської області 4 червня було поранено дві людини.

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