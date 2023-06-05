Сумщина: двоє поранених, пошкоджені будинки, церква та пожежна частина

Руйнування на Сумщині. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Цієї неділі окупанти 26 разів обстріляли прикордонні території Сумщини. Внаслідок цих атак двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

Читайте також:

Загалом, як повідомляється, зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали такі громади:

Білопільська,

Великописарівська,

Глухівська,

Зноб-Новгородська,

Краснопільська,

Миропільська,

Новослобідська,

Шалигинська,

Юнаківська.

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) — 8 вибухів та мінометний обстріл — 2 вибухи.

Великописарівська громада: здійснено 18 вибухів з артилерії та 3 вибухи з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл — 9 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії — 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи.

Нагадаємо, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.