Сумщина: двоє поранених, пошкоджені будинки, церква та пожежна частина
Цієї неділі окупанти 26 разів обстріляли прикордонні території Сумщини. Внаслідок цих атак двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.
Загалом, як повідомляється, зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали такі громади:
- Білопільська,
- Великописарівська,
- Глухівська,
- Зноб-Новгородська,
- Краснопільська,
- Миропільська,
- Новослобідська,
- Шалигинська,
- Юнаківська.
Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) — 8 вибухів та мінометний обстріл — 2 вибухи.
Великописарівська громада: здійснено 18 вибухів з артилерії та 3 вибухи з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.
Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл — 9 вибухів.
Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії — 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи.
Нагадаємо, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.