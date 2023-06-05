Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сумщина: двоє поранених, пошкоджені будинки, церква та пожежна частина arrow

Сумщина: двоє поранених, пошкоджені будинки, церква та пожежна частина

5 червня 2023 05:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сумщина: двоє поранених, пошкоджені будинки, церква та пожежна частина
Руйнування на Сумщині. Фото: Сумська обласна військова адміністрація
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї неділі окупанти 26 разів обстріляли прикордонні території Сумщини. Внаслідок цих атак двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.    

Читайте також:

Загалом, як повідомляється, зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали такі громади:

  • Білопільська,
  • Великописарівська,
  • Глухівська,
  • Зноб-Новгородська,
  • Краснопільська,
  • Миропільська,
  • Новослобідська,
  • Шалигинська,
  • Юнаківська.

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) — 8 вибухів та мінометний обстріл — 2 вибухи.

Великописарівська громада: здійснено 18 вибухів з артилерії та 3 вибухи з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл — 9 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії — 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи.

Нагадаємо, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB