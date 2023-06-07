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Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие

7 июня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие
Российские военные из минометов обстреливают Украину. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Два человека погибли в Юнаковской территориальной громаде Сумской области после попадания российского дрона. Также россияне обстреляли пограничные районы Сумской области из минометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

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В течение ночи и утра российские захватчики четырежды обстреляли пограничные районы Сумской области.

Было зафиксировано 13 взрывов.

Погибшие украинцы

Серьезнее всего пострадала Юнаковская громада. Беспилотник типа Shahed попал в частный жилой дом.

Попадание дрона спровоцировало пожар и разрушение здания.

Погибли два местных жителя. Один человек был ранен, его доставили в больницу.

Также российские оккупанты обстреляли минометами Белопольскую и Николаевскую громады. Там зафиксировали соответственно семь и пять взрывов. О пострадавших от этих обстрелах пока ничего не известно.

Напомним, во время обстрела Сумской области 4 июня были ранены два человека.

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