Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие

Российские военные из минометов обстреливают Украину. Фото: росСМИ

Два человека погибли в Юнаковской территориальной громаде Сумской области после попадания российского дрона. Также россияне обстреляли пограничные районы Сумской области из минометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

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В течение ночи и утра российские захватчики четырежды обстреляли пограничные районы Сумской области.

Было зафиксировано 13 взрывов.

Погибшие украинцы

Серьезнее всего пострадала Юнаковская громада. Беспилотник типа Shahed попал в частный жилой дом.

Попадание дрона спровоцировало пожар и разрушение здания.

Погибли два местных жителя. Один человек был ранен, его доставили в больницу.

Также российские оккупанты обстреляли минометами Белопольскую и Николаевскую громады. Там зафиксировали соответственно семь и пять взрывов. О пострадавших от этих обстрелах пока ничего не известно.

Напомним, во время обстрела Сумской области 4 июня были ранены два человека.