Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие
Два человека погибли в Юнаковской территориальной громаде Сумской области после попадания российского дрона. Также россияне обстреляли пограничные районы Сумской области из минометов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на своем Telegram-канале.
Обстрелы Сумской области
В течение ночи и утра российские захватчики четырежды обстреляли пограничные районы Сумской области.
Было зафиксировано 13 взрывов.
Погибшие украинцы
Серьезнее всего пострадала Юнаковская громада. Беспилотник типа Shahed попал в частный жилой дом.
Попадание дрона спровоцировало пожар и разрушение здания.
Погибли два местных жителя. Один человек был ранен, его доставили в больницу.
Также российские оккупанты обстреляли минометами Белопольскую и Николаевскую громады. Там зафиксировали соответственно семь и пять взрывов. О пострадавших от этих обстрелах пока ничего не известно.
Напомним, во время обстрела Сумской области 4 июня были ранены два человека.