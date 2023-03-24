Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо
У ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Сумській області. Усього по території прикордонного регіону було запущено 11 керованих авіабомб і одна крилата ракета Х-31.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
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Атака на Сумщину
У ніч проти 24 березня російські загарбники завдали удару по території Сумської області.
Сумська область постраждала від дій авіації повітряно-космічних сил армії рф.
Яку зброю використали росіяни
Відомо, що тактична авіація росіян була піднята з двох аеродромів — Ахтубінськ та Морозовськ.
Усього окупанти використали під час нічного удару десять винищувачів Су-35.
Були здійснені запуски 11 керованих авіаційних бомб та однієї крилатої ракети Х-31/П.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють територію Сумської області.
Так, протягом 13 березня дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську.
Також ми писали, що Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув працівник ліцею.
Фото з російських ЗМІ