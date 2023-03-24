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Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо

24 березня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський винищувач Су-35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Сумській області. Усього по території прикордонного регіону було запущено 11 керованих авіабомб і одна крилата ракета Х-31.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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У ніч проти 24 березня російські загарбники завдали удару по території Сумської області.

Сумська область постраждала від дій авіації повітряно-космічних сил армії рф.

Яку зброю використали росіяни

Відомо, що тактична авіація росіян була піднята з двох аеродромів — Ахтубінськ та Морозовськ.

Усього окупанти використали під час нічного удару десять винищувачів Су-35.

Були здійснені запуски 11 керованих авіаційних бомб та однієї крилатої ракети Х-31/П.

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють територію Сумської області.

Так, протягом 13 березня дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Також ми писали, що Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув працівник ліцею.

Фото з російських ЗМІ

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