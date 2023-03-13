Прокуратура розпочала розслідування через обстріл окупантами гуртожитку на Сумщині

Внаслідок атаки загинув працівник навчального закладу

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув працівник ліцею.

Про це інформує пресслужба відомства.

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За даними слідства, зранку 13 березня 2023 року російські військові з території рф обстріляли гуртожиток одного з ліцеїв у Шосткинському районі Сумської області.

У прокуратурі зазначають, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За попередньою інформацією, в результаті обстрілу загинув працівник навчального закладу, ще дві цивільні особи зазнали поранень різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Оперативному командуванні "Північ" повідомляли, що російські військові обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Окрім того, сьогодні зранку окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.