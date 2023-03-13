Прокуратура розпочала розслідування через обстріл окупантами гуртожитку на Сумщині
Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через атаку рф на один з гуртожитків Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув працівник ліцею.
Про це інформує пресслужба відомства.
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Деталі
За даними слідства, зранку 13 березня 2023 року російські військові з території рф обстріляли гуртожиток одного з ліцеїв у Шосткинському районі Сумської області.
У прокуратурі зазначають, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"За попередньою інформацією, в результаті обстрілу загинув працівник навчального закладу, ще дві цивільні особи зазнали поранень різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Оперативному командуванні "Північ" повідомляли, що російські військові обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.
Окрім того, сьогодні зранку окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.